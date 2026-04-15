Песков оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке приводит к негативным последствиям не только для региона, но и для глобальной экономики, заявил заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы настойчиво указывали на то, что война будет иметь крайне негативные... последствия не только для региональной безопасности... но и для глобальной тоже и, разумеется, для глобальной экономики. И это то, что мы наблюдаем", - отметил он в интервью телеканалу India Today.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.