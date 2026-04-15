Рейтинг@Mail.ru
В МИД КНР заявили о стремлении продвигать сотрудничество с Россией
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 15.04.2026
В МИД КНР заявили о стремлении продвигать сотрудничество с Россией

Го Цзякунь: Россия и Китай будут продвигать отношения на более высокий уровень

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкПредставитель китайского МИД Го Цзякунь
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Россия и Китай будут продвигать двусторонние отношения и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях на более высокий уровень, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14-15 апреля посетил Китай с официальным визитом, в рамках которого он провел переговоры с главой МИД КНР Ван И, а также встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Китай и Россия будут следовать тенденциям времени, в полной мере реализовывать важные договоренности, достигнутые главами двух государств, и решительно продвигать российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях на более высокий уровень", - заявил Го Цзякунь, комментируя визит Лаврова в Китай.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Си Цзиньпин обсудил с Лавровым сотрудничество России и Китая
Вчера, 07:17
 
В миреКитайРоссияСергей ЛавровВан И (политик)Си Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала