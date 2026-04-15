В МИД КНР заявили о стремлении продвигать сотрудничество с Россией

ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Россия и Китай будут продвигать двусторонние отношения и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях на более высокий уровень, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китай и Россия будут следовать тенденциям времени, в полной мере реализовывать важные договоренности, достигнутые главами двух государств, и решительно продвигать российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях на более высокий уровень", - заявил Го Цзякунь, комментируя визит Лаврова в Китай.