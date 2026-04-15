В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога в украинской столице была объявлена в 19.29 мск.
Также тревога звучит в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях.
