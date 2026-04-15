Хохлова встретилась с участниками проекта по поддержке семей бойцов СВО

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова встретилась с участниками школы поддержки семей участников СВО "Жизнь после Победы", сообщает пресс-служба регионального парламента.

Проект создан по инициативе "Женского движения Единой России". Он призван подготовить жен и матерей к возвращению их мужей и сыновей из зоны спецоперации и адаптации к мирной жизни.

Школа уже работает, пройдены первые шаги обучения. На данный момент необходимо получить обратную связь: какие проблемы есть в реализации проекта, на что нужно обратить внимание.

"Конечно, безусловный наш приоритет — поддержка участников СВО и их близких. И нашим флагманом стал проект "Жизнь после Победы". Это действительно уникальная программа обучения для жен и матерей участников СВО, где учат, как можно легче и быстрее вернуть своего героя к мирной жизни", — приводит пресс-служба слова Хохловой.