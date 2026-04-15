Хохлова встретилась с участниками проекта по поддержке семей бойцов СВО

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова встретилась с участниками школы поддержки семей участников СВО "Жизнь после Победы", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Проект создан по инициативе "Женского движения Единой России". Он призван подготовить жен и матерей к возвращению их мужей и сыновей из зоны спецоперации и адаптации к мирной жизни.
Школа уже работает, пройдены первые шаги обучения. На данный момент необходимо получить обратную связь: какие проблемы есть в реализации проекта, на что нужно обратить внимание.
"Конечно, безусловный наш приоритет — поддержка участников СВО и их близких. И нашим флагманом стал проект "Жизнь после Победы". Это действительно уникальная программа обучения для жен и матерей участников СВО, где учат, как можно легче и быстрее вернуть своего героя к мирной жизни", — приводит пресс-служба слова Хохловой.
Встреча проходила в стенах Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В областной центр женщины приехали вместе с детьми. Для них подготовили специальную программу: мастер-классы, экскурсии, посещение выставок. Исполняющий обязанности гендиректора музея-заповедника Алиса Бирюкова также пообщалась с гостями. Среди них есть многодетные. Некоторые активно участвуют в волонтерской деятельности: плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь, доставляют ее в зону СВО. И практически в каждой семье дети занимаются спортом, изобразительным и прикладным искусством, танцами и другими видами творчества.