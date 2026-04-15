Хакеры за два года взломали сотни аккаунтов чиновников стран НАТО и Украины

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Хакеры в 2024-2026 годах взломали сотни электронных учетных записей чиновников стран НАТО и Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на сообщество британский и американских исследователей киберугроз Ctrl-Alt-Intel.
"Хакеры взломали по меньшей мере 284 электронных почтовых ящика в период с сентября 2024 года по март 2026 года", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что хакеры случайно оставили открытым доступ к полученным ими данным, среди которых - тысячи электронных писем.
"Множество официальных лиц в... странах НАТО были затронуты кибератаками", - указывает Рейтер.
Кроме членов НАТО взломы коснулись Сербии, где оказались взломаны почтовые ящики ряда местных военных чиновников.
Помимо этого хакерские атаки затронули аккаунты, связанные со специализированной прокуратурой в сфере обороны Украины, украинским агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) и специальной антикоррупционной прокуратурой (САПО) Украины.
Ctrl-Alt-Intel считает, за атаками якобы может стоять хакерская группа Fancy Bear, якобы связанная с РФ. Однако никаких доказательств в этой связи в статье не приводятся.
В РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности.
Хакеры заражают телефоны россиян через "фитнес-помощников"
