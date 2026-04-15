Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала признаки заболевания сердца у подростков
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 15.04.2026
Врач назвала признаки заболевания сердца у подростков

РИА Новости: шум в ушах является симптомом заболеваний сердца у подростков

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКардиограмма
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Кардиограмма. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 15 апр - РИА Новости. Скачки артериального давления, шум в ушах и "мушки" перед глазами могут быть симптомами заболеваний сердца у детей в подростковом возрасте, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, детский кардиолог, доцент кафедры поликлинический педиатрии Кемеровского государственного медицинского университета минздрава РФ Светлана Шмулевич.
По словам доктора, возраст с 11 до 18 лет - это период гормональной перестройки и гигантского скачка роста. В это время могут быть проявления вегетативной дисфункции, но под маской "подросткового сердца" могут скрываться и серьезные заболевания.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Кардиологи делятся, как избежать раннего инсульта
11 марта, 17:41
"Скачки артериального давления. Для подростков характерна лабильность давления, но если верхнее (систолическое) давление стабильно превышает 130-140 миллиметров ртутного столба или, наоборот, держится ниже 90 миллиметров ртутного столба при наличии головных болей, это требует выяснения причины (гипертония может быть симптомом коарктации аорты или других патологий)", - рассказала Шмулевич.
По словам врача, должны насторожить шум в ушах и головокружение.
"Особенно при резком вставании с кровати (ортостатическая реакция). Если это приводит к "мушкам" перед глазами или потемнению в глазах чаще двух-трех раз в неделю, нужно исключить аритмии и гипоплазию сосудов", - уточнила кардиолог.
Диагностический медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Врач назвал возраст, в котором нужно проверить сердце
02:14
 
ОбществоРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала