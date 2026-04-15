Врач назвала признаки заболевания сердца у подростков

КЕМЕРОВО, 15 апр - РИА Новости. Скачки артериального давления, шум в ушах и "мушки" перед глазами могут быть симптомами заболеваний сердца у детей в подростковом возрасте, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, детский кардиолог, доцент кафедры поликлинический педиатрии Кемеровского государственного медицинского университета минздрава РФ Светлана Шмулевич.

По словам доктора, возраст с 11 до 18 лет - это период гормональной перестройки и гигантского скачка роста. В это время могут быть проявления вегетативной дисфункции, но под маской "подросткового сердца" могут скрываться и серьезные заболевания.

"Скачки артериального давления. Для подростков характерна лабильность давления, но если верхнее (систолическое) давление стабильно превышает 130-140 миллиметров ртутного столба или, наоборот, держится ниже 90 миллиметров ртутного столба при наличии головных болей, это требует выяснения причины (гипертония может быть симптомом коарктации аорты или других патологий)", - рассказала Шмулевич.

По словам врача, должны насторожить шум в ушах и головокружение.