Врач назвал возраст, в котором нужно проверить сердце

ВОЛГОГРАД, 15 апр – РИА Новости. Ежегодно до 250 тысяч человек в России умирают от синдрома внезапной смерти, при этом более 75% случаев происходят вне больниц, поэтому проверять сердце необходимо начинать уже с 18 лет, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Юрий Лопатин.

"Единственно правильный способ своевременно узнать свои риски — пройти диспансеризацию и рассчитать индивидуальный сердечно-сосудистый риск, для людей 40 лет и старше это необходимо делать ежегодно, а для 18 – 39-летнего возраста - один раз в три года. Оценку риска дополняют ряд специальных исследований, показания к проведению которых определит врач", - сказал специалист.