Врач назвал возраст, в котором нужно проверить сердце - РИА Новости, 15.04.2026
02:14 15.04.2026
Врач назвал возраст, в котором нужно проверить сердце

ВОЛГОГРАД, 15 апр – РИА Новости. Ежегодно до 250 тысяч человек в России умирают от синдрома внезапной смерти, при этом более 75% случаев происходят вне больниц, поэтому проверять сердце необходимо начинать уже с 18 лет, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Юрий Лопатин.
"Единственно правильный способ своевременно узнать свои риски — пройти диспансеризацию и рассчитать индивидуальный сердечно-сосудистый риск, для людей 40 лет и старше это необходимо делать ежегодно, а для 18 – 39-летнего возраста - один раз в три года. Оценку риска дополняют ряд специальных исследований, показания к проведению которых определит врач", - сказал специалист.
Кардиолог подчеркнул, что большинство людей обращаются к врачам только при появлении симптомов, однако эффективнее выявлять и корректировать риски заранее. Каждый человек должен знать свой сердечно-сосудистый риск так же, как и базовые данные о себе, поскольку это позволяет вовремя начать профилактику и лечение, а значит снизить вероятность развития инфаркта, инсульта и внезапной смерти, резюмировал врач.
