Юрист рассказал, что грозит актеру Смольянинову* при въезде в Россию
11:26 15.04.2026
Юрист рассказал, что грозит актеру Смольянинову* при въезде в Россию

Адамс: Смольянинову при въезде в РФ грозит задержание и заключение под стражу

Актёр Артур Смольянинов**. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Актеру Артуру Смольянинову* (признан в РФ иноагентом), заочно осужденному на 8 лет по делу о фейках про ВС РФ, грозит задержание и заключение под стражу, если он приедет в Россию, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
Басманный суд Москвы во вторник заочно приговорил актера к восьми годам в колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Ему также запрещено заниматься администрированием сайтов и интернет-страниц сроком на четыре года.
"Если свести всё к практическому выводу, при въезде в Россию Смольянинову* грозит немедленное задержание, содержание под стражей по уже избранной мере пресечения, а после вступления приговора в силу он будет направлен на реальное отбытие назначенных восьми лет в колонии общего режима", - рассказал Адамс.
Как отметил юрист, приговор первой инстанции вступает в силу после 15 суток со дня его постановления, если не подана апелляция. Во вторник адвокат Смольянинова* Алена Савельева сообщила, что сторона защиты не согласна с приговором и обжалует его.
"На вечер 14 апреля 2026 года приговор вынесен, но формально его окончательная устойчивость зависит от апелляционной стадии. Для самого вопроса о въезде это почти ничего не меняет, потому что розыск и заочный арест существовали задолго до приговора", - обратил внимание Адамс.
Кроме того, юрист рассказал о последствиях включения Смольянинова* в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
"Это не про задержание на границе, а про финансовый режим. По 115-ФЗ банки и иные обязанные субъекты замораживают денежные средства и имущество лиц из перечня, ограничивают операции с ними. Эти последствия действуют независимо от факта въезда", - добавил Адамс.
Юрист также подчеркнул, что статус иноагента не дает основания для автоматического ареста на границе. По его словам, решающими для риска при въезде остаются уголовное преследование, розыск, заочный арест и заочный приговор.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
РоссияМоскваАртур СмольяниновФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
