Италия продолжит оказывать на Россию экономическое давление, заявила Мелони - РИА Новости, 15.04.2026
20:57 15.04.2026
Италия продолжит оказывать на Россию экономическое давление, заявила Мелони

Мелони: Италия продолжит оказывать экономическое давление на Россию

© AP Photo / Alessandra Tarantino
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 15 апр – РИА Новости. Глава итальянского правительства Джорджа Мелони после переговоров в Риме с Владимиром Зеленским заявила, что Италия продолжит оказывать на Россию экономическое давление в рамках "Большой семерки" и Европейского союза - для якобы урегулирования украинского конфликта.
«
"Италия намерена сыграть свою роль в достижении совместных решений, которые бы уважали суверенитет Киева и обеспечивали сплоченность евроатлантического альянса", - сказала Мелони.
«
"Италия продолжит продвигать в формате "Семерки" и Евросоюза экономическое давление на Россию", - сообщила премьер-министр.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти РФ продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
