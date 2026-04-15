Италия продолжит оказывать на Россию экономическое давление, заявила Мелони

РИМ, 15 апр – РИА Новости. Глава итальянского правительства Джорджа Мелони после переговоров в Риме с Владимиром Зеленским заявила, что Италия продолжит оказывать на Россию экономическое давление в рамках "Большой семерки" и Европейского союза - для якобы урегулирования украинского конфликта.
«
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти РФ продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".