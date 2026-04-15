Источник раскрыл детали переговоров США и Ирана

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Переговоры вокруг Ирана проходят негладко, роль посредников заключается в предложении альтернативных решений, рассказал РИА Новости арабский дипломатический источник.
"Переговоры проходят негладко, роль посредников заключается в предложении альтернатив для решения проблемных вопросов", - сказал собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.