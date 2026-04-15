МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Колоссальные потери в Сумской области понесла 21-я отдельная механизированная бригада ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Колоссальные потери 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Мирополья Сумской области подтверждают некрологи уничтоженных противников. Характерно, что часть украинских солдат была мобилизована незаконно, и их родители и адвокаты до сих пор пытаются оспорить данное решение", – сообщил источник.
По его словам, одним из таких примеров является незаконно мобилизованный Коваленко, отец которого относится к категории маломобильных граждан и не в силах самостоятельно обеспечить свое существование.