Иран оставил за собой право отвечать на любые нарушения перемирия

ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Тегеран оставляет за собой право отвечать на любые нарушения перемирия со стороны Вашингтона, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Пока мы соблюдаем свои обязательства в рамках режима прекращения огня, мы оставляем за собой право реагировать на любые нарушения со стороны США и других сторон", - сказал он.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.