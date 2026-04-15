В Россию вернулись еще 94 сотрудника АЭС "Бушер"

ЕРЕВАН, 15 апр - РИА Новости. Еще 94 гражданина РФ, прибывшие из Ирана в Армению, отправились на родину в ходе очередного этапа эвакуации сотрудников АЭС "Бушер", сообщает пресс-служба посольства РФ в Ереване.
"Пятнадцатого апреля в ходе очередного этапа эвакуации сотрудников АЭС "Бушер" еще 94 гражданина России, прибывшие из Ирана в Армению через пограничный переход "Нурдуз"/"Агарак", отправились на родину. Наряду с российскими гражданами, вылетевшими спецрейсом из Еревана в Москву, были вывезены также граждане Белоруссии", - говорится в сообщении.
В посольстве поблагодарили власти Армении за отзывчивость и помощь в организации комфортного транзита сотрудников ГК "Росатом".