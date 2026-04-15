Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана поблагодарил Россию за предложения по ядерному досье
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 15.04.2026 (обновлено: 15:41 15.04.2026)
МИД Ирана поблагодарил Россию за предложения по ядерному досье

© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Иран благодарен России за готовность оказать содействие дипломатическому решению вопроса, связанного с иранским ядерным досье, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова сыграть роль в решении вопроса иранского обогащенного урана таким образом, чтобы это было максимально приемлемо для Тегерана.
"У нас хорошие отношения с Россией, весьма успешный опыт сотрудничества в ядерной сфере... Российские официальные лица неоднократно говорили о готовности помочь для продвижения дипломатического процесса с ядерной тематикой, мы всегда были признательны России за эту позитивную позицию", - сказал Багаи в ходе брифинга.
Отвечая на вопрос РИА Новости, нуждается ли Иран в услугах РФ по переработке обогащенного урана в уран топливного уровня и по хранению обогащенного иранского урана, Багаи отметил, что для принятия решения по этому вопросу нужно понять, сможет ли Иран выйти на договоренность с США, в том числе по ядерной программе Ирана.
ИранРоссияСергей ЛавровТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала