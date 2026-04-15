МИД Ирана поблагодарил Россию за предложения по ядерному досье

ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Иран благодарен России за готовность оказать содействие дипломатическому решению вопроса, связанного с иранским ядерным досье, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова сыграть роль в решении вопроса иранского обогащенного урана таким образом, чтобы это было максимально приемлемо для Тегерана.
"У нас хорошие отношения с Россией, весьма успешный опыт сотрудничества в ядерной сфере... Российские официальные лица неоднократно говорили о готовности помочь для продвижения дипломатического процесса с ядерной тематикой, мы всегда были признательны России за эту позитивную позицию", - сказал Багаи в ходе брифинга.
Отвечая на вопрос РИА Новости, нуждается ли Иран в услугах РФ по переработке обогащенного урана в уран топливного уровня и по хранению обогащенного иранского урана, Багаи отметил, что для принятия решения по этому вопросу нужно понять, сможет ли Иран выйти на договоренность с США, в том числе по ядерной программе Ирана.