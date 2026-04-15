Иран обсуждал с США снятие санкций и компенсацию ущерба - РИА Новости, 15.04.2026
15:01 15.04.2026
Иран обсуждал с США снятие санкций и компенсацию ущерба

Багаи: Иран обсуждал с США снятие санкций и компенсацию ущерба

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Иран обсуждал с США вопросы снятия санкций и компенсацию ущерба, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
"Прошедшие переговоры касались полного прекращения войны и обеспечения прав Ирана. Помимо снятия санкций, это компенсация нанесенного Ирану ущерба в ходе навязанной США и израильским режимом ущерба", - сказал он в ходе брифинга.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
СМИ выяснили, как Иран намерен обходить морскую блокаду США
Вчера, 11:55
 
