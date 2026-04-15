ВМС США перехватили восемь танкеров с начала блокады Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2026
06:56 15.04.2026
ВМС США перехватили восемь танкеров с начала блокады Ирана, пишут СМИ

© AP Photo / Altaf Qadri — Судно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе
Судно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 15 апр – РИА Новости. ВМС США с начала морской блокады Ирана якобы перехватили восемь танкеров, входивших в порты исламской республики или выходивших из них, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Агентство Рейтер ранее заявляло о двух таких танкерах.
"Военно-морские силы США перехватили восемь нефтяных танкеров, входивших в иранские порты или выходивших из них", – говорится в сообщении.
WSJ отмечает, что во всех случаях американские силы связывались с экипажами по радио и приказывали им изменить курс и развернуться – те выполнили указания.
В начале недели президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады всего морского трафика, который входит и выходит из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива. По его словам, конечной целью этой блокады является возвращение Тегерана за стол переговоров и открытие пролива для снижения цен на бензин.
Центральное командование Вооружённых сил США сообщило, что в блокаде иранских портов принимают участие более 10 тысяч американских военнослужащих, а также десятки самолётов и кораблей.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров.
