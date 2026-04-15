Последствия ударов со стороны Израиля и США по Тегерану

Иран может подать иски по ущербу культурным объектам, заявили в ЮНЕСКО

ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. Иран может инициировать суды по ущербу культурным объектам от атак США и Израиля, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО Хасан Фиртуси.

"При наличии полного пакета документов материалы могут быть переданы для инициирования судебных разбирательств, в том числе уголовного характера, в отношении конкретных лиц", - сказал Фиртуси.

По его словам, сама организация не обладает прямыми юридическими инструментами для подачи исков, но имеет свои механизмы реагирования.