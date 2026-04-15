Иран может подать иски по ущербу культурным объектам, заявили в ЮНЕСКО

ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. Иран может инициировать суды по ущербу культурным объектам от атак США и Израиля, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО Хасан Фиртуси.
"При наличии полного пакета документов материалы могут быть переданы для инициирования судебных разбирательств, в том числе уголовного характера, в отношении конкретных лиц", - сказал Фиртуси.
14 апреля, 00:23
По его словам, сама организация не обладает прямыми юридическими инструментами для подачи исков, но имеет свои механизмы реагирования.
"Кроме того, возможны решения исполнительного совета организации", - добавил собеседник агентства.