Иран не стал бы наносить удары в регионе, если бы не США, заявил Лавров

ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Страны Персидского залива понимают, что Иран не стал бы наносить удары в регионе, если бы не нападение на него США и Израиля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я с моими друзьями из арабских государств Залива разговаривал за последние несколько недель регулярно, часто, практически со всеми, и они не могут возразить тезису, который очень просто звучит: "Сделал бы Иран какие-то шаги по перекрытию Ормузского пролива, по нанесению ударов по американским объектам на Аравийском полуострове, если бы не агрессия Вашингтона и Израиля против Исламской Республики?" Все понимают, что этого бы не произошло", - отметил он в ходе пресс-конференции в Пекине.