В Муроме из-за кишечной инфекции госпитализировали более ста человек
20:28 15.04.2026
В Муроме из-за кишечной инфекции госпитализировали более ста человек

Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Более 100 жителей города Муром Владимирской области были госпитализированы из-за острого инфекционного заболевания в апреле, сообщили в региональном правительстве.
"По данным минздрава региона, с 7 апреля пострадали 580 человек, в том числе 259 детей. Амбулаторная помощь оказана 471 человеку, из них 204 ребенка, госпитализировано 109 пациентов. Выписано из стационара 48 человек, среди которых - 27 детей", - говорится в сообщении властей на платформе Max.

Отмечается, что на месте работают 30 выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе 12 бригад ГБУЗ ВО "Муромская станция скорой медицинской помощи" и 18 бригад находятся в режиме повышенной готовности в соседних районах.
Прокуратура Владимирской области 9 апреля сообщила о массовых обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. Следственный комитет 10 апреля сообщил об обнаружении норовируса 2-го типа в пробах водопроводной воды и возбудил уголовное дело. В понедельник правительство Владимирской области сообщало, что общее число пострадавших с 7 апреля достигло 677 человек, включая 318 детей, при этом норовирус был лабораторно подтверждён в 36 случаях.
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В Муроме более 600 человек пострадали из-за кишечной инфекции
13 апреля, 13:47
 
