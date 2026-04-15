Российской гимнастке вынесли предупреждение за инцидент с флагом Украины - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
19:21 15.04.2026 (обновлено: 19:57 15.04.2026)
Российской гимнастке вынесли предупреждение за инцидент с флагом Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | София Ильтерякова
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) вынесла предупреждение россиянке Софии Ильтеряковой за инцидент с флагом и гимном Украины во время церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии, сообщается на сайте организации.
В марте 15-летняя Ильтерякова, выступающая в нейтральном статусе, заняла второе место в упражнениях с обручем. Первой стала украинка Таисия Онофрийчук, третьей - итальянка София Раффаэли. После включения гимна Украины на церемонии награждения Онофрийчук и Раффаэли повернулись к своим флагам, Ильтерякова продолжила стоять к ним спиной. Федерация гимнастики Украины позднее потребовала лишить россиянку нейтрального статуса, а World Gymnastics начала расследование инцидента.
"Рассмотрев все обстоятельства, в том числе разъяснения, предоставленные спортсменкой, специальный комитет принял решение вынести спортсменке предупреждение. Любое аналогичное нарушение правил проведения церемонии награждения организации или любых других правил специального комитета, совершенное спортсменкой, приведет к лишению ее статуса нейтрального атлета", - говорится в заявлении.
В письме также подчеркивается, что нейтральные спортсмены несут полную ответственность за недопущение любых действий, которые могут быть восприняты как проявление неуважения или как политически мотивированные. В World Gymnastics отметили, что инцидент с Ильтеряковой показал необходимость уточнения протокола проведения церемоний награждения в соответствии с Олимпийской хартией. В заявлении говорится, что в настоящее время организация ведет работу по совершенствованию механизмов его соблюдения, а также по обеспечению выполнения всех его требований в будущем.
В марте на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет в Сербии во время церемонии награждения украинский спортсмен Артур Костюк сошел с пьедестала почета и повернулся спиной к флагам, как только зазвучал гимн в честь российского атлета. Санкций против украинского спортсмена не последовало.
