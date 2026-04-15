Эксперт объяснила, в чем не может помочь ИИ - РИА Новости, 15.04.2026
16:16 15.04.2026 (обновлено: 16:22 15.04.2026)
Эксперт объяснила, в чем не может помочь ИИ

Айриянц: ИИ пока помогает решать лишь рутинные бизнес-процессы

Логотип OpenAI на экране мобильного телефона
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект в корне меняет привычный уклад жизни современного человека, но возможности ИИ ограничены, решать он помогает пока лишь рутинные бизнес-процессы, заявила РИА Новости руководитель группы экспертизы и финансовой поддержки Фонда "Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка" Анна Айриянц.
"На мой взгляд, появление ИИ, конечно, в корне меняет привычный наш уклад жизни. Правильное его использование сильно сокращает время на рутинные процессы, автоматизируя задачи, являющиеся "типовыми" бизнес-процессами", - сказала она в кулуарах ХХVI апрельской международной научной конференции имени Е.Г. Ясина в НИУ ВШЭ.
Если же, по ее словам, "речь про нечто более конгруэнтное и комплексное, то без человеческого интеллекта, увы, пока никуда".
"Иными словами, ИИ актуален исключительно в тех задачах, по которым прописан уже алгоритм и есть понятная повторяемость", - подчеркнула собеседница агентства.
"Помимо того, что ИИ пока еще часто "галлюционирует", есть и чисто человеческий фактор - поддержка экспертная и моральная. Поэтому профессии, сопряженные с консалтингом по самому широкому спектру вопросов и индивидуализированными услугами еще точно какое-то время останутся востребованными", - заключила Айриянц.
