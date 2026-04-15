Жительницу Новороссийска приговорили к 13 годам колонии за госизмену
19:47 15.04.2026
Жительницу Новороссийска приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Краснодарский суд дал 63-летней жительнице Новороссийска 13 лет за госизмену

КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам колонии за государственную измену 63-летнюю жительницу Новороссийска, она работала судовым поваром на плавкране и передавала кураторам информацию об объектах ВС РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Краснодарским краевым судом оглашен приговор в отношении 63-летней жительницы Новороссийска, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена - ред.)... Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок один год", - говорится в сообщении пресс-службы.

Следствие установило, что подсудимая, желая уехать из России на постоянное место жительства в США, установила контакт с подконтрольной Службе безопасности Украины организацией и выполняла их задания. При этом женщина осознавала, что добровольно оказывает помощь иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России. Работая судовым поваром на плавкране, она собирала и передавала кураторам информацию об объектах ВС РФ и кораблях Черноморского флота ВМФ России, расположенных в Новороссийске, Сочи и Севастополе. Преступную деятельность подсудимой выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Как сообщает пресс-служба региона, на судебном заседании женщина заявила, что действия свои признает, однако виновной себя не считает.
