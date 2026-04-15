15:12 15.04.2026 (обновлено: 15:18 15.04.2026)
Два жителя Ярославской области получили сроки за госизмену

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Двое жителей Ярославской области осуждены по статье о госизмене на 13 лет колонии за шпионаж в пользу украинских спецслужб, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.
"Приговором Ярославского областного суда… жители Ярославля Сергей Цимбал и Павел Парфентьев признаны виновными в совершении государственной измены (статья 275 УК РФ), каждому из подсудимых назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок один год", - говорится в сообщении. Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.
Судом установлено, что подсудимые совершили государственную измену в форме шпионажа.
"В 2024 году они собирали и передавали по заданию украинских спецслужб сведения для использования их против безопасности Российской Федерации. Кроме того, отправляли фото с нанесенными на здания проукраинскими надписями", - информирует суд.
Задержание мужчины, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
ФСБ раскрыла подробности об арестованном за госизмену экс-корреспонденте
9 апреля, 10:25
 
