Рейтинг@Mail.ru
В России появились врачи по здоровому долголетию - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 15.04.2026 (обновлено: 17:02 15.04.2026)
В России появились врачи по здоровому долголетию

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Врачи по здоровому долголетию появились в России, первые 260 специалистов уже обучены, сообщила РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее стало известно, что должность врача по здоровому долголетию должна появиться в России в 2026 году.
«
"Они (врачи по здоровому долголетию - ред.) уже появились, мы их уже обучаем. Уже первые 260 врачей обучены. Понятно, что им еще такой статус не присвоен, но есть мое поручение, и ребята в этом направлении работают", - сказала Голикова.
Вице-премьер уточнила, что правительство начинает разворачивать по всей стране институт центров здорового долголетия. Она выразила надежду на то, что к концу 2026 года в каждом регионе появится как минимум один такой центр.
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала