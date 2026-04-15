Генпрокуратура потребовала повысить эффективность программ для бойцов СВО - РИА Новости, 15.04.2026
11:25 15.04.2026
Генпрокуратура потребовала повысить эффективность программ для бойцов СВО

Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Генпрокуратура РФ потребовала от министра труда и социального развития повысить эффективность реализации программ в интересах демобилизованных, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации РФ с докладом о состоянии законности и правопорядка в России и о проделанной работе по их укреплению за 2025 год.
Он отметил, что единой системы учета вернувшихся с СВО военнослужащих и их адаптации к мирной жизни до их пор нет, а работу по их трудоустройству уполномоченные органы проводят во многих случаях формально. Как подчеркнул Гуцан, десятки миллионов рублей, выделенных из бюджета для создания вакансий, остались неосвоенными.
Генпрокурор добавил, что переподготовка ветеранов зачастую велась по невостребованным в регионах специальностям, предлагаемые варианты трудоустройства не учитывали навыки и состояние здоровья обратившихся за помощью.
"По результатам проверки службы занятости мы потребовали от министра труда и социального развития повысить эффективность реализации программ в интересах демобилизованных, обеспечить координацию деятельности с иными уполномоченными органами", - сказал он.
