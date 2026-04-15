Генпрокуратура проверит безопасность пребывания детей в школах

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Генпрокуратура РФ организовала проверку безопасности пребывания детей в учебных заведениях в связи со значительным ростом подростковой преступности, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
Он отметил, что в сфере образования реализованы предложения Генпрокуратуры России о введении с 1 сентября 2025 года универсальных требований к изучению всех предметов и разработке единых школьных учебников, а также урегулированы объемы нагрузки учеников и учителей.
Гуцан подчеркнул, что школа сегодня является важным звеном системы профилактики асоциального поведения подростков, при этом педагоги могут быть не знакомы с субкультурами и своевременно не распознают признаки вовлечения детей в деструктивную деятельность.
"В связи со значительным ростом подростковой преступности, а в прошлом году она увеличилась на 10%, организована проверка безопасности пребывания детей в учебных заведениях, качества работы лиц, ответственных за воспитание и выявление факторов риска", - сказал он, выступая в Совете Федерации РФ с докладом о состоянии законности и правопорядка в России и о проделанной работе по их укреплению за 2025 год.