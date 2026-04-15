Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура проверит безопасность пребывания детей в школах - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 15.04.2026 (обновлено: 10:24 15.04.2026)
Генпрокуратура проверит безопасность пребывания детей в школах

Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Генпрокуратура РФ организовала проверку безопасности пребывания детей в учебных заведениях в связи со значительным ростом подростковой преступности, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
Он отметил, что в сфере образования реализованы предложения Генпрокуратуры России о введении с 1 сентября 2025 года универсальных требований к изучению всех предметов и разработке единых школьных учебников, а также урегулированы объемы нагрузки учеников и учителей.
Гуцан подчеркнул, что школа сегодня является важным звеном системы профилактики асоциального поведения подростков, при этом педагоги могут быть не знакомы с субкультурами и своевременно не распознают признаки вовлечения детей в деструктивную деятельность.
"В связи со значительным ростом подростковой преступности, а в прошлом году она увеличилась на 10%, организована проверка безопасности пребывания детей в учебных заведениях, качества работы лиц, ответственных за воспитание и выявление факторов риска", - сказал он, выступая в Совете Федерации РФ с докладом о состоянии законности и правопорядка в России и о проделанной работе по их укреплению за 2025 год.
ОбществоРоссияАлександр ГуцанГенеральная прокуратура РФСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала