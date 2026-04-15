Генпрокуратура выявила аферы с оформлением соцвыплат на умерших

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Генпрокуратура России в 2025 году выявила организованные преступные действия с целью наживы за счет инвалидов, сертификаты оформлялись на уже умерших людей, сообщил глава ведомства Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации с докладом "О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2025 году".

"Вместе с тем, по халатности работников Соцфонда сертификаты оформлялись на уже умерших людей. Выявлены и организованные преступные группы и преступные действия с целью наживы за счет инвалидов", - сказал генпрокурор РФ.