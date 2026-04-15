Генпрокуратура выявила аферы с оформлением соцвыплат на умерших
10:22 15.04.2026
Генпрокуратура выявила аферы с оформлением соцвыплат на умерших

Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Генпрокуратура России в 2025 году выявила организованные преступные действия с целью наживы за счет инвалидов, сертификаты оформлялись на уже умерших людей, сообщил глава ведомства Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации с докладом "О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2025 году".
"Вместе с тем, по халатности работников Соцфонда сертификаты оформлялись на уже умерших людей. Выявлены и организованные преступные группы и преступные действия с целью наживы за счет инвалидов", - сказал генпрокурор РФ.
Гуцан отметил, что в Челябинской области мошенники так за 6 лет по поддельным чекам получили компенсации более чем на 1 миллиард рублей, возбуждено 19 уголовных дел.
