В аэропорту Геленджика ввели дополнительные ограничения

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджика. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов... Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 8.30 мск до 20.00 мск", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
