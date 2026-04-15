В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на полеты

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
«
"Аэропорт "Геленджик". Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 8.30 до 20.00, уточнило ведомство.
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения
Вчера, 12:55