Гарбузов: медпромышленность Москвы расширяет цифровую инфраструктуру
12:05 15.04.2026
Гарбузов: медпромышленность Москвы расширяет цифровую инфраструктуру

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Московские производители медицинских изделий и средств разрабатывают ИТ-сервисы и системы диагностики, в том числе с применением ИИ, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Сегодня московские предприятия формируют эффективные цифровые экосистемы, повышая функциональность собственных разработок. Например, в медицинской отрасли появляется все больше мобильных сервисов и технологий для мониторинга состояния здоровья и интеллектуального управления устройствами. В рамках поддержки этого направления для промышленности в городе создан комплексный механизм из 20 мер — финансовых и нефинансовых, что способствует уверенному наращиванию технологического потенциала компаний и доступности качественных ИТ-продуктов", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что данная работа вносит вклад в развитие национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья".
Например, производитель "Степлайф", который является резидентом "Сколково", приступил к созданию универсальной системы анализа походки с применением нейросети. Она поможет врачам и реабилитологам получать данные о движениях человека на протезе нижней конечности для настройки индивидуального бионического устройства и оценки эффективности реабилитации.
По словам генерального директора компании Ивана Худякова, акцент делали на компактную конфигурацию оборудования. Система создается как универсальный доступный инструмент, с помощью которого можно проводить биомеханический анализ движения в условиях обычного протезного или реабилитационного центра для любых изделий.
Программное обеспечение с открытым интеграционным кодом дает возможность использовать его с любыми российскими и иностранными протезами нижних конечностей. Релиз запланирован на лето этого года.
Другой производитель "Гельтек", изготавливающий гели для медицинских исследований и высокоэффективной косметики, развивает нейросеть, которая определяет состояние кожи. Так, в личном кабинете на сайте компании пользователи могут загрузить фотографию и получить результаты диагностики с рекомендациями по уходу. Программой на базе ИИ воспользовались уже 450 тысяч пользователей.
Эта компания расширяет мощности при содействии программы компенсации ставки по кредиту от Московского фонда промышленности и предпринимательства. Новые производственные линии разместятся в современном комплексе, который строится на юге Москвы.
Еще один производитель "Моторика", который является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва" и технопарка "Сколково", разрабатывает и выпускает инновационные протезы верхних и нижних конечностей. Для специализированной настройки параметров линейки бионических изделий производитель создал мобильное приложение. С помощью него можно выбирать режим работы устройства, а также включать дополнительные опции.
Кроме того, компания развивает направление цифрового протезирования — это современный метод, объединяющий сканирование, печать и компьютерное моделирование путем аддитивного производства (3D). Сначала специалисты создают 3D-модель руки, учитывая ее форму и особенности движения, а затем проектируют цифровую модель гильзы и элементов протеза. На этапе 3D-моделирования также можно проверить прочность конструкции протеза с помощью симуляции нагрузок.
Данный подход позволяет создавать изделия, полностью соответствующие индивидуальным особенностям пользователя, заключили в пресс-службе.
Гарбузов ранее указывал, что производство вакцин и сывороток в столице увеличилось в 1,5 раза по итогам 2025 года.
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
 
 
