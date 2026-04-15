ФСБ показала, как оперативники вскрыли офис мошенников в Москве

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ФСБ России опубликовала кадры, как оперативники вскрывают с помощью топора и кувалды дверь в офис мошенников, которые организовали в московском регионе крупнейшую площадку "бумажного НДС" и нанесли бюджету РФ ущерб более триллиона рублей.

РФ В среду официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в Москве пресечена деятельность организованной группы, которая создала 4 тысячи фиктивных юридических лиц и продавала фальшивые счета-фактуры, бюджет РФ в результате не получил более 1 триллиона рублей налогов. Позже ФСБ сообщила, что речь идет о пресечении работы крупнейшей площадки "бумажного НДС".

На видео оперативники топором и кувалдой взламывают дверь в офис мошенников, заходят в помещение, где стоят рабочие столы, принтеры, аквариум и компьютеры, стены увешаны календарями и картинами. На кадрах показана огромная документация мошенников, занимающая несколько шкафов. Также на кадрах видны несколько стянутых резинками пачек пятитысячных купюр.