Во Франции рассказали о кибератаке на министерство образования

"Согласно данным, выставленным на продажу на форуме, специализирующемся на пиратстве, и обнаруженным в соцсетях, это (кибератака - ред.) могло затронуть более трех миллионов человек, в основном учеников", - передает телеканал.

В последние несколько месяцев Франция столкнулась с чередой громких кибератак. Хакеры взламывали системы МВД, министерства спорта, министерства образования, национальной почтовой службы Франции, а также правительственную базу данных владельцев оружия и системы других организаций. В результате кибератак злоумышленники получали доступ к данным сотен тысяч человек, а в случае с МВД, по данным газеты Figaro, были украдены данные более 16,4 миллиона человек.