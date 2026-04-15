Во Франции рассказали о кибератаке на министерство образования - РИА Новости, 15.04.2026
23:30 15.04.2026
Во Франции рассказали о кибератаке на министерство образования

BFMTV: во Франции хакеры могли похитить данные 3 млн учеников и учителей

ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Более трех миллионов учеников и учителей во Франции могли быть затронуты кражей личных данных, произошедшей в результате кибератаки на министерство образования страны, сообщил в среду телеканал BFMTV.
Накануне минобразования Франции заявило, что данные учеников были похищены при кибератаке в конце 2025 года, масштаб утечки устанавливается.
"Согласно данным, выставленным на продажу на форуме, специализирующемся на пиратстве, и обнаруженным в соцсетях, это (кибератака - ред.) могло затронуть более трех миллионов человек, в основном учеников", - передает телеканал.
Отмечается, что в открытом доступе оказались данные школьников и учителей, а также "некоторые элементы" общей электронной образовательной системы.
В последние несколько месяцев Франция столкнулась с чередой громких кибератак. Хакеры взламывали системы МВД, министерства спорта, министерства образования, национальной почтовой службы Франции, а также правительственную базу данных владельцев оружия и системы других организаций. В результате кибератак злоумышленники получали доступ к данным сотен тысяч человек, а в случае с МВД, по данным газеты Figaro, были украдены данные более 16,4 миллиона человек.
В феврале газета Journal du Dimanche сообщала, что Франция больше всех в Европе пострадала от хакеров по итогам первых четырех недель 2026 года. Тогда злоумышленникам удалось похитить 60 миллионов строк данных.
