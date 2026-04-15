02:02 15.04.2026
Во Франции арестовали мэра коммуны Плуан после смерти женщины

Недавно переизбранного мэра провинции Плуан обвинили в неумышленном убийстве

Автомобиль полиции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 апр – РИА Новости. Мэр французской коммуны Плуан на северо-западе страны Мишель Доган был задержан и помещен под стражу после попытки принудительно отправить пожилую женщину в психиатрическую лечебницу и последовавшей за этим ее смерти, сообщает газета Figaro со ссылкой на местную прокуратуру.
Доган, которому 79 лет, был переизбран на должность мэра по итогам прошедших в марте муниципальных выборов.
Сотрудники полиции Франции - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Французского мэра нашли мертвым после поражения на выборах
16 марта, 17:52
"Мэр Плуана (департамент Кот-д"Армор – ред.) и еще трое человек были помещены во вторник под стражу после "умышленных насильственных действий, повлекших за собой смерть", в отношении женщины старше 60 лет", - говорится в статье.
Инцидент произошел 7 апреля, когда мэр и член муниципального совета намеревались добиться госпитализации 66-летней жительницы в психиатрическую клинику из-за беспорядков, которые она якобы устраивала соседям, пишет Figaro.
На видео, предоставленных следствию свидетелем, видно, как в общей сложности четыре человека в течение 15 минут физически удерживали женщину прижатой к земле. В частности, ей связали ноги ремнем и веревкой, сообщает газета. Во это время на место прибыли еще два местных депутата, которые, однако, не стали оказывать жертве помощь.
Медэкспертиза установила, что смерть женщины, наиболее вероятно, связана с произошедшим. Прокуратура при этом обратила внимание, что муниципальные власти не выпускали никакого постановления о принудительной госпитализации погибшей, а какой-либо медицинской справки, требующейся для такого решения, женщине тоже не выдавали, сказано в материале.
Демонстрация в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Как во Франции раскрыли самую необычную преступную группировку
9 апреля, 18:41
Прокуратура начала расследование по факту произвольного задержания, повлекшего смерть, умышленного насилия в составе группы лиц, повлекшего смерть, а также по факту неоказания помощи лицу, находящемуся в опасности, пишет издание.
Отмечается, что под стражу были помещены сам мэр, член местного совета и еще двое неназванных людей, которые "физически вмешались" в ситуацию. Два депутата, которые, наоборот, не стали предпринимать никаких действий, были допрошены без задержания.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Экс-министра Франции охраняет полиция после угроз из-за связей с Эпштейном
9 февраля, 21:46
 
