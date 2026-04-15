Форум АТУРК в Казани будет приурочен к 15-летию основания ассоциации
06.12.2018
21:31 15.04.2026
Форум АТУРК в Казани будет приурочен к 15-летию основания ассоциации

Символ Казани - дракон Зилант. Архивное фото
КАЗАНЬ, 15 апр - РИА Новости. XV форум Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК) пройдет в Казани в ноябре 2026 года и будет приурочен к 15-летию основания ассоциации, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"Были обсуждены актуальные вопросы подготовки и проведения XV юбилейного форума Ассоциации технических университетов России и Китая. Форум приурочен к 15-летию со дня основания ассоциации", - говорится в сообщении по итогам заседания республиканского оргкомитета форума, которое провел Рустам Минниханов.
Глава Татарстана отметил, что регулярные взаимные визиты лидеров двух стран являются наглядным подтверждением особого характера российско-китайских отношений, которые выстраиваются на основе взаимоуважения. Важнейшим направлением сотрудничества, по его словам, является развитие образовательных и научно-технологических связей, научно-образовательные учреждения республики совместно с китайскими коллегами реализуют многие проекты по прорывным направлениям. В Татарстане обучается более 2 тысяч студентов из КНР.
"Безусловно, научный потенциал сотрудничества наших университетов реализован далеко не в полной мере. Перекрестные годы образования в наших странах дают уникальную возможность дальнейшего наращивания партнерства и перехода наших отношений на принципиально новый уровень", - сказал он.
Почетный сопредседатель АТУРК, президент Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров напомнил, что АТУРК была первой профессиональной ассоциацией вузов России и Китая.
"Жизнь доказала правильность выбранного тогда пути - пути на объединение, сотрудничество, взаимную поддержку, уважение к традициям и истории наших университетов и учителей, здравый взгляд в будущее и поддержку молодежи. Неслучайно форум АТУРК в Казани включен в план мероприятий Годов образования России и Китая на 2026-2027 годы", - подчеркнул он.
Программа форума включает совещание ректоров, переговоры руководителей университетов. В рамках него будет развернута масштабная выставочная экспозиция вузов-участников. Особое внимание будет уделено молодым ученым: запланированы презентации китайских университетов.
Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК) была учреждена в 2011 году для объединения усилий ведущих технических университетов РФ и КНР в подготовке высококвалифицированных кадров для инновационной экономики, содействия академическому обмену студентов и преподавателей, развития научно-технического сотрудничества двух стран. АТУРК была создана на базе Харбинского политехнического университета и Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, включает более 80 ведущих инженерных вузов двух стран.
 
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Россия, Казань, Анатолий Александров (ректор), Китай
 
 
