Форум АТУРК в Казани будет приурочен к 15-летию основания ассоциации

КАЗАНЬ, 15 апр - РИА Новости. XV форум Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК) пройдет в Казани в ноябре 2026 года и будет приурочен к 15-летию основания ассоциации, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

« "Были обсуждены актуальные вопросы подготовки и проведения XV юбилейного форума Ассоциации технических университетов России Китая . Форум приурочен к 15-летию со дня основания ассоциации", - говорится в сообщении по итогам заседания республиканского оргкомитета форума, которое провел Рустам Минниханов

Глава Татарстана отметил, что регулярные взаимные визиты лидеров двух стран являются наглядным подтверждением особого характера российско-китайских отношений, которые выстраиваются на основе взаимоуважения. Важнейшим направлением сотрудничества, по его словам, является развитие образовательных и научно-технологических связей, научно-образовательные учреждения республики совместно с китайскими коллегами реализуют многие проекты по прорывным направлениям. В Татарстане обучается более 2 тысяч студентов из КНР.

"Безусловно, научный потенциал сотрудничества наших университетов реализован далеко не в полной мере. Перекрестные годы образования в наших странах дают уникальную возможность дальнейшего наращивания партнерства и перехода наших отношений на принципиально новый уровень", - сказал он.

Почетный сопредседатель АТУРК, президент Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров напомнил, что АТУРК была первой профессиональной ассоциацией вузов России и Китая.

"Жизнь доказала правильность выбранного тогда пути - пути на объединение, сотрудничество, взаимную поддержку, уважение к традициям и истории наших университетов и учителей, здравый взгляд в будущее и поддержку молодежи. Неслучайно форум АТУРК в Казани включен в план мероприятий Годов образования России и Китая на 2026-2027 годы", - подчеркнул он.

Программа форума включает совещание ректоров, переговоры руководителей университетов. В рамках него будет развернута масштабная выставочная экспозиция вузов-участников. Особое внимание будет уделено молодым ученым: запланированы презентации китайских университетов.