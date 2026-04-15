В Финляндии задержали шведа, незаконно пересекшего границу с Россией
14:05 15.04.2026
В Финляндии задержали шведа, незаконно пересекшего границу с Россией

В Финляндии задержали заблудившегося шведа за пересечение границы с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска "Нуйямаа"
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска "Нуйямаа". Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии сообщила, что задержала заблудившегося шведа, который одним днем незаконно пересек закрытую границу с Россией и вернулся обратно в Финляндию.
Пограничники сообщили во вторник, что расследуют случай незаконного пересечения границы из Финляндии в Россию.
"Человек был задержан по подозрению в нарушении государственной границы", - говорится в сообщении.
По данным пограничной охраны, им оказался гражданин Швеции в возрасте около 40 лет. Подозреваемый одним днем пересек закрытую границу с Россией и вернулся обратно в Финляндию, где его и задержали.
Как уточняет телерадиовещатель Yle, утром во вторник мужчина сам позвонил в экстренные службы и сообщил, что заблудился. Для его поисков погранохрана задействовала вертолет и связалась с российскими пограничниками. Вечером того же дня его местоположение удалось установить на финской стороне. Теперь пограничная охрана проводит предварительное расследование и выясняет мотив пересечения границы.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
