В Финляндии задержали шведа, незаконно пересекшего границу с Россией

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии сообщила, что задержала заблудившегося шведа, который одним днем незаконно пересек закрытую границу с Россией и вернулся обратно в Финляндию.

"Человек был задержан по подозрению в нарушении государственной границы", - говорится в сообщении.

Как уточняет телерадиовещатель Yle, утром во вторник мужчина сам позвонил в экстренные службы и сообщил, что заблудился. Для его поисков погранохрана задействовала вертолет и связалась с российскими пограничниками. Вечером того же дня его местоположение удалось установить на финской стороне. Теперь пограничная охрана проводит предварительное расследование и выясняет мотив пересечения границы.