СМИ раскрыли рабочее название фильма-приквела к сериалу "Игра престолов"

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Фильм-приквел к сериалу "Игра престолов" носит рабочее название "Игра престолов: Завоевание Эйгона" (Game of Thrones: Aegon's Conquest), сообщило издание Variety.

Издание Page Six 3 марта написало, что медиакомпания Warner Bros. Discovery (WBD) работает над фильмом-приквелом к сериалу "Игра престолов". По данным издания, руководству компании понравился проект американского драматурга и сценариста Бо Уиллимона. Картина, предположительно, повествует об основателе династии Таргариенов Эйгоне I.

"У фильма "Игра престолов" теперь есть рабочее название: "Игра престолов: Завоевание Эйгона", - говорится в материале издания.