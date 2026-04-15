СМИ раскрыли рабочее название фильма-приквела к сериалу "Игра престолов"
21:20 15.04.2026
СМИ раскрыли рабочее название фильма-приквела к сериалу "Игра престолов"

Фильм-приквел к "Игре престолов" получил рабочее название

© HBO (2011-2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© HBO (2011-2019)
Кадр из сериала "Игра престолов". Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Фильм-приквел к сериалу "Игра престолов" носит рабочее название "Игра престолов: Завоевание Эйгона" (Game of Thrones: Aegon’s Conquest), сообщило издание Variety.
Издание Page Six 3 марта написало, что медиакомпания Warner Bros. Discovery (WBD) работает над фильмом-приквелом к сериалу "Игра престолов". По данным издания, руководству компании понравился проект американского драматурга и сценариста Бо Уиллимона. Картина, предположительно, повествует об основателе династии Таргариенов Эйгоне I.
"У фильма "Игра престолов" теперь есть рабочее название: "Игра престолов: Завоевание Эйгона", - говорится в материале издания.
Издание уточнило, что название может поменяться в предстоящие месяцы или годы.
