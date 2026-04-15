Европа обалдела от русской красотки: нашу фигуристку признали секс-символом

Эта невероятная красотка прошла круги ада из-за страшных травм, но стала открытием сезона, покорив не только Россию, но и Европу. РИА Новости рассказывает о настоящей сенсации нашего фигурного катания.
"Хватает меня за горло: "Эта коза здесь!"
Звучные имя и фамилия Маши Захаровой от папы - тренера ЦСКА Станислава Захарова, и мамы - тренера ЦСКА Анны Царевой.
Благодаря родителям она в фигурном катании всю жизнь, хотя вообще-то в детстве они мечтали видеть ее актрисой. Но старший брат занимался хоккеем, а маленькая Маша ходила по дому в его коньках. Тогда ей купили собственные и привели на лед.
© Личный архив Марии Захаровой — Детское фото фигуристки Марии Захаровой
Она всегда показывала неплохие результаты, несмотря на бешеную конкуренцию на детском и юниорском уровне - соревновалась с Камилой Валиевой, Софьей Акатьевой, Софьей Самоделкиной и другими. В сентябре 2021 года 13-летняя Захарова даже выступила на юниорском этапе Гран-при в словацком Кошице и заняла четвертое место, уступив трем россиянкам - Аделии Петросян, Софье Муравьевой и Веронике Жилиной. В произвольной программе она пошла на четверной тулуп - этим ультра-си элементом Мария владеет с 12 лет.
"Я была совсем маленькая, приехали на какой-то турнир с бабушкой, мамы еще не было на катке. Выхожу посмотреть на лед, а бабушка была где-то сзади. В этот момент девочка-соперница резко хватает меня за горло и говорит: "Эта коза здесь!". Потом бабушка подошла к нам, разняла. А я потом все равно по итогу первой стала!" - Мария смело рассказывает о проявлениях нездорового соперничества на детских соревнованиях в интервью Sport24.
© Личный архив Марии Захаровой — Фигуристка Мария Захарова
Угроза ампутации и потеря крови
Мы наверняка заговорили бы о Захаровой как об открытии сезона намного раньше, если бы не двухлетний перерыв из-за тяжелейших травм. Сначала стрессовый перелом, когда Маша два года каталась, терпела боль и молчала, перешел в некроз - была угроза потери ноги, речи о возвращении на лед вообще не шло. Потом, когда назло всем прогнозам Захарова вернулась и за месяц восстановила четверной тулуп, произошел несчастный случай на тренировке - ей на скорости попали лезвием по четырехглавой мышце бедра. Маша потеряла много крови, ей наложили несколько швов и снова обездвижили - была возможность только начать постепенно растягиваться, чтобы большой рубец не сделал бедро "деревянным". Она и после этого не оставила цели вернуться в спорт.
Возможно, благодаря раннему изучению и правильной технике, а также постоянным стимулам извне (все девочки ее поколения стремились освоить сложнейшие прыжки) она смогла сохранить тулуп до взрослого возраста. На чемпионате России-2026 Захарова сделала сразу два квада и во многом за их счет попала на пьедестал, на несколько сотых балла опередив Анну Фролову. Тогда ее наконец официально заметили - до этого на этапах Гран-при Захарова каждый раз оставалась за бортом, хотя каталась не хуже, чем соперницы.
© Личный архив Марии Захаровой — Фигуристка Мария Захарова
С чемпионата России началось медийное восхождение Захаровой. Она оказалась в числе участниц чемпионата по прыжкам, Кубка Первого канала и турнира шоу-программ "Русский вызов". А еще получила престижное приглашение на рождественские ледовые шоу в итальянской Болонье - там в разное время выступали Трусова, Щербакова, Туктамышева, Степанова/Букин, Волосожар/Траньков и другие звезды. О приезде Маши в Италию договорился агент Ари Закарян, а значит увидел в ней потенциал. Причем, по информации РИА Новости, договоренности были заключены еще до бронзы чемпионата России. Это прецедент, чтобы Bol on Ice хотели видеть у себя спортсменку без титулов.
"Где вы прятали этот бриллиант?"
В Европе Захарова покорила всех так же стремительно, как и в России. Журналист Sports.ru Майя Багрянцева в своем Telegram-канале опубликовала мнение итальянского фотографа Вилмы Альберти: "Главное впечатление - ваша Маша Захарова. Где вы ее прятали? Я в шоке, она настоящий бриллиант, а мы ничего про нее не слышали. Такой природный артистизм, скольжение, умение работать с публикой и прыжки, которые больше никто сейчас не делает".
Что скрывать, помимо своих спортивных достоинств, сильных прыжков и качественного вращения, Мария Захарова еще и очень красива. Такая фактура - украшение любых соревнований и шоу. В жизни она очень близка к своему ледовому образу, такая же кокетливая и игривая. Признается, что любит фотографироваться, попробовала бы себя в роли модели, а еще очень любит показы Victoria's Secret. Права быть ангелом Виктории, то есть демонстрировать самые яркие комплекты белья, удостаивались только самые успешные и красивые топ-модели. Кажется, Захарова бы на этих показах не затерялась.
Маша тренируется под руководством известной железной леди и по совместительству ее мамы Анны Царевой. Хранит свою самую ценную на данный момент медаль на полочке над кроватью и мечтает побывать в Диснейленде. Называет любимыми фигуристами Илью Малинина и Александру Трусову и хочет однажды выучить четверной лутц. А еще ей не по душе лирические программы вроде "Ромео и Джульетты" - гораздо ближе что-то страстное и характерное. Так что в следующем сезоне с большой вероятностью можно ждать танго, блюз, вог или еще что-то такое, от чего можно провести прямую к слову "сексуальность". Осенью Маше исполнится девятнадцать, так что она может позволить себе все что угодно. А после всех неудач и боли она своим упорством и преданностью фигурному катанию точно заслужила широкую взлетную полосу и чистое небо.