Эстония начала новый этап создания рвов на границе с Россией

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Эстонии приступили к новому этапу создания противотанковых рвов на границе с Россией, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Вторая пехотная бригада Сил обороны начала создание противотанковых рвов вдоль юго-восточной границы в волости Сетомаа", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
Как отмечает ERR, рвы протяженностью около 20 километров будут вырыты преимущественно на частных землях. Речь идет о новом этапе создания оборонительного сооружения: первый заключался в выкапывании рвов у пограничной линии.
"Мы перешли к следующему этапу развития Балтийской линии обороны... мы получили возможность построить заградительные рвы на частных землях", - приводит телерадиокомпания слова эстонского штабного инженерного офицера 2-й пехотной бригады капитан Хардо Тоотса. Он добавил, что при необходимости рядом с противотанковыми рвами могут поставить бетонные "зубы дракона".
Отмечается, что местное сообщество одобрило создание рвов, хотя в некоторых других регионах страны строительство оборонительных сооружений вызвало сильное сопротивление среди местных жителей.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД РФ подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
