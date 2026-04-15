Пограничный пункт пропуска на границе Эстонии и России

Эстония начала новый этап создания рвов на границе с Россией

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Эстонии приступили к новому этапу создания противотанковых рвов на границе с Россией, сообщает телерадиокомпания ERR.

"Вторая пехотная бригада Сил обороны начала создание противотанковых рвов вдоль юго-восточной границы в волости Сетомаа", - говорится в сообщении телерадиокомпании.

Как отмечает ERR, рвы протяженностью около 20 километров будут вырыты преимущественно на частных землях. Речь идет о новом этапе создания оборонительного сооружения: первый заключался в выкапывании рвов у пограничной линии.

"Мы перешли к следующему этапу развития Балтийской линии обороны... мы получили возможность построить заградительные рвы на частных землях", - приводит телерадиокомпания слова эстонского штабного инженерного офицера 2-й пехотной бригады капитан Хардо Тоотса. Он добавил, что при необходимости рядом с противотанковыми рвами могут поставить бетонные "зубы дракона".

Отмечается, что местное сообщество одобрило создание рвов, хотя в некоторых других регионах страны строительство оборонительных сооружений вызвало сильное сопротивление среди местных жителей.

Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией Эстонией о границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.