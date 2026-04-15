Как в Москве прошла эпидемия черной оспы

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Одним из самых опасных заболеваний в мире по праву считается черная оспа. Последней ее крупной вспышкой в СССР стала московская эпидемия в 1959-1960 годах.

Как в то время спасли Москву?

Полтора миллиарда прививок бесплатно

Черная оспа протекает в тяжелой форме: с высокой температурой и лихорадкой, рвущими болями в теле, сильной жаждой, головной болью и сыпью на коже, которая может оставлять уродливые рубцы.

В VIII веке от нее погибла треть жителей Японии, в XVI веке оспа забрала жизни более половины коренного населения Нового Света, получившего вирус от европейских конкистадоров. В Европе к началу XIX века от оспы ежегодно умирало до полутора миллионов человек.

В Советской России с черной оспой упорно и успешно боролись — к 1936 году заболевание в СССР было уже полностью ликвидировано. Тем не менее по инициативе СССР в 1958 году на ассамблее ВОЗ приняли резолюцию об искоренении оспы, а для реализации программы ее ликвидации нашей страной на безвозмездной основе было предоставлено 1,5 миллиарда доз противооспенной вакцины.

Сувениры из экзотической Индии

В декабре 1959-го рейсом "Аэрофлота" из Дели в столицу прибыл после командировки в дружественную Индию известный советский художник Алексей Алексеевич Кокорекин. Он привез с собой сувениры, среди которых были вещи умершего брамина, на ритуальном сожжении тела которого ему посчастливилось присутствовать. Среди прочего художнику достался ковер, на котором как раз и упокоился индийский служитель культа.

К вечеру после прилета домой Кокорекин разболелся, врач диагностировал грипп. Так как состояние художника быстро ухудшалось, его госпитализировали в инфекционное отделение больницы имени Боткина, а спустя пару дней Кокорекин умер.

Покойный являлся заслуженным деятелем искусств РСФСР, и потребовалось квалифицированное заключение о причине смерти.

Это черная оспа!

Вскрытие производил академик Николай Краевский. Одного взгляда хватило специалисту для страшного заключения : "Да это, батенька, variola vera! (черная оспа)".

Через сутки после смерти художника заболели медсестра и его лечащий врач. Затем молодой человек, лежавший в палате этажом ниже, чья койка стояла под вентиляционным отверстием. Следующим стал больничный истопник, проходивший мимо палаты лауреата и решивший посмотреть на знаменитость.

Власти среагировали молниеносно. Подняли по тревоге войска, МВД и КГБ. Боткинскую больницу сразу закрыли на карантин. Началось выявление контактов и поиск потенциальных носителей смертельно опасного вируса.

Развернули самолет

За считаные часы оперативники отработали все связи Кокорекина, отследили каждый его шаг после возвращения в СССР. Были поименно установлены не только друзья и знакомые, с которыми художник был в контакте, но и таможенники, даже таксист, который вез его домой.

Один из знакомых Кокорекина после встречи с ним полетел в Париж. Этот факт установили, когда самолет "Аэрофлота" был уже в воздухе. Рейс вернули в Москву, а всех, кто находился на борту, отправили на карантин.

Выяснилось, что, пока художник был в больнице, привезенные индийские сувениры успели сдать в комиссионные магазины, их тут же изъяли и сожгли.

Москва на карантине

Всего под карантин попало более 9000 человек. В больницах не хватало постельного белья, и специальным указом был вскрыт неприкосновенный государственный запас, предназначавшийся на случай войны. Москва замерла: отменили железнодорожное и авиасообщение, перекрыли автомобильные дороги.

К 25 января 1960 года были вакцинированы более 5,5 миллиона москвичей и свыше четырех миллионов жителей Подмосковья.