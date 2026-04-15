Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ привела к отключению света в Энергодаре
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
07:56 15.04.2026 (обновлено: 07:57 15.04.2026)
Атака ВСУ привела к отключению света в Энергодаре

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар обесточен из-за атаки ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар обесточен из-за атаки ВСУ, соцобъекты запитаны от резервных дизель-генераторов, сообщил глава города Максим Пухов.
"Очередная атака ВСУ привела к обесточиванию Энергодара. В данный момент вся критическая инфраструктура и соцобъекты обеспечиваются электроэнергией от резервных дизель-генераторов. Запасов топлива достаточно. Поставки обеспечены", - написал Пухов в своем канале на платформе Мах.
По его словам, энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее восстановить энергоснабжение.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что ВСУ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области, зафиксировано повреждение, что привело к очередному отключению электроснабжения.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала