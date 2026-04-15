Атака ВСУ привела к отключению света в Энергодаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар обесточен из-за атаки ВСУ, соцобъекты запитаны от резервных дизель-генераторов, сообщил глава города Максим Пухов.
"Очередная атака ВСУ привела к обесточиванию Энергодара. В данный момент вся критическая инфраструктура и соцобъекты обеспечиваются электроэнергией от резервных дизель-генераторов. Запасов топлива достаточно. Поставки обеспечены", - написал Пухов в своем канале на платформе Мах.
По его словам, энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее восстановить энергоснабжение.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что ВСУ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области, зафиксировано повреждение, что привело к очередному отключению электроснабжения.
