Восстановление электроснабжения Херсонской области идет в усиленном режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Работы по восстановлению подачи электричества в Херсонской области идут в усиленном режиме, без перерывов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Большая часть Херсонской области аварийно обесточена из-за повреждения ЛЭП в соседней Запорожской области, сообщало ранее предприятие "Херсонэнерго".
"Понимаю, насколько это чувствительно для людей — особенно для семей с детьми, пожилых жителей и всех, у кого сегодня нарушился привычный ритм жизни. Энергетики уже работают в усиленном режиме, без перерывов, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии", - написал Сальдо в своем канале на платформе Мах.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что удары ВСУ минувшей ночью по энергетической инфраструктуре привели к полному обесточиванию региона.