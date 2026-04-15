Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году
02:29 15.04.2026 (обновлено: 02:47 15.04.2026)
Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Рособрнадзор определил порядок проведения Единого государственного экзамена в 2026 году, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно рекомендациям, участники обязаны выполнять задания самостоятельно. Во время экзамена запрещено разговаривать с другими сдающими, а также иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки.
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
На "Госуслугах" появился тренажер для подготовки к ЕГЭ
Вчера, 13:47
Кроме того, личные вещи следует оставлять в специально выделенном месте до установленной рамки стационарного металлоискателя.
Уточняется, что во время ЕГЭ на рабочем столе участника помимо экзаменационных материалов может лежать гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, удостоверение личности, разрешенные материалы по предмету, а также при необходимости лекарства, бутылка воды и перекус.
При выходе из аудитории во время сдачи необходимо оставить на рабочем столе экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности. Выносить их или фотографировать запрещено.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Школьную программу полностью синхронизировали с заданиями ЕГЭ
25 марта, 03:47
Как следует из документа, за нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта проведения экзамена. Ему выдадут соответствующий акт, второй экземпляр которого направят в Государственную экзаменационную комиссию.
При неудовлетворительных результатах по одному из обязательных предметов — русскому языку или математике — возможна повторная сдача в специально установленные сроки.
Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.
Вход в здание Минобрнауки - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
В России появится новый перечень направлений подготовки студентов
12 апреля, 02:27
 
