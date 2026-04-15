В Эквадоре застрелили судью во время футбольного матча

По информации источника, инцидент произошел в провинции Эль-Оро. Во время игры к арбитру подошли несколько неизвестных, открыли огонь, после чего скрылись с места происшествия. 48-летний Ортега скончался на месте до приезда скорой. Игроки и зрители, включая родственников погибшего, покинули территорию стадиона, район был оцеплен для работы криминалистов.