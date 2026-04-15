В Эквадоре застрелили судью во время футбольного матча

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Футбольного арбитра Хавьера Ортегу застрелили во время матча любительских команд в эквадорском городе Пасахе, сообщает Daily Mail.
По информации источника, инцидент произошел в провинции Эль-Оро. Во время игры к арбитру подошли несколько неизвестных, открыли огонь, после чего скрылись с места происшествия. 48-летний Ортега скончался на месте до приезда скорой. Игроки и зрители, включая родственников погибшего, покинули территорию стадиона, район был оцеплен для работы криминалистов.
Правоохранительные органы начали расследование, инцидент рассматривается как спланированное убийство. Организаторы турнира приостановили проведение матчей до выявления всех обстоятельств преступления.