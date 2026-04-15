Эксперт предупредил о штрафах за использование шин с шипами летом

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Штраф до 500 рублей грозит за использование шин с шипами в летние месяцы, рассказал технический эксперт холдинга "Кордиант" Олег Марков.

"Зимние шины с шипами запрещено использовать в летние месяцы — их необходимо сменить до июня... За эксплуатацию таких шин летом грозит штраф до 500 рублей", - говорится в материале " Ленты.ру " со ссылкой на Маркова.

По его словам, использование фрикционных шин законодательно не ограничивается, однако в них также ряд минусов: ухудшение управляемости и поведения автомобиля на дороге, повышенный износ зимних шин, увеличенный расход топлива. Как отметил эксперт, эти негативные факторы связаны с тем, что зимние шины изготавливаются из более эластичной и мягкой резиновой смеси в сравнении с летними шинами, что ускоряет износ протектора в теплое время года.

Кроме того, Марков предупредил, что зимние шины летом заметно увеличивают расход топлива: они и тяжелее летних, и мягкий состав протектора с большим количеством ламелей создает повышенное сопротивление при движении.