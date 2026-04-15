Эксперт рассказал о преимуществах экосистемной модели IT-решений для фирм

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Переход российских компаний от разрозненных IT-решений к экосистемным моделям может сокращать профильные расходы вплоть до 30% и позволяет ускорять вывод цифровых продуктов в 1,5-2 раза, заявил РИА Новости генеральный директор инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Аэрокосмическая инновационная долина" Павел Новицкий.

"Компании, выстраивающие IT-архитектуру на базе единых платформенных решений, могут сокращать профильные расходы до 30% и ускорять внедрение новых цифровых продуктов в 1,5-2 раза за счет устранения разрозненности систем и повторного использования уже созданных компонентов", - сказал он.

По его словам, бизнес сегодня платит не только за разработку, но и за разобщенность собственных IT-ландшафтов за счет того, что они выстраивались в разное время разными командами и наслаивались друг на друга.

"Компании вынуждены закладывать в бюджет дополнительные вложения на сложные интеграции, дублирующие функции и постоянную доработку. Переход к платформенной модели и экосистемному подходу позволяет эту проблему решить системно", - подчеркнул Новицкий.

Использование экосистемной модели уже тестируется на площадке ИНТЦ и дает резидентам доступ не только к технологической базе, но и к готовым инструментам внедрения, добавил он.