"Нужно вывести": на Украине заявили о разногласиях с Зеленским по Донбассу - РИА Новости, 15.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 15.04.2026
"Нужно вывести": на Украине заявили о разногласиях с Зеленским по Донбассу

На Украине заявили, что Буданов и Арахамия выступают за вывод ВСУ из Донбасса

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и лидер фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" Давид Арахамия не согласны с позицией главы киевского режима по вопросу Донбасса, сообщает "Страна.ua".
"В западных СМИ и в украинском политикуме уже давно ходят слухи, что Буданов* и Арахамия <…>, в отличие от Зеленского, считают, что нужно послушать американцев и вывести войска из Донбасса в обмен на обещаемые Вашингтоном гарантии безопасности и крупные инвестиции", — говорится в публикации.
По данным "Страны.ua", Буданов* и Арахамия понимают, что длительная война "истощает Украину и далее условия мира будут только хуже".
Зеленский 31 марта заявил, что Россия выдвинула ультиматум: ВСУ должны покинуть территории на востоке Донбасса в течение двух месяцев.
В ответ на его слова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский "должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой народной республики". Он подчеркнул, что это решение могло бы спасти много жизней и остановить горячую фазу войны.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
