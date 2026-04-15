Любое соглашение между США и Ираном потребует верификации, заявил Гросси

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе своего визита в Республику Корея отметил, что любое соглашение между США и Ираном по ядерной программе потребуют верификации, он ждет, что стороны обратятся к МАГАТЭ по этому вопросу.