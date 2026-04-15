Любое соглашение между США и Ираном потребует верификации, заявил Гросси

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе своего визита в Республику Корея отметил, что любое соглашение между США и Ираном по ядерной программе потребуют верификации, он ждет, что стороны обратятся к МАГАТЭ по этому вопросу.
По словам Гросси, мораторий на ядерную программу Ирана является "вопросом политического доверия", а не "технической проблемой".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявлял, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно отмечала отсутствие стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.