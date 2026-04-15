Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и 18 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Уничтожены до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, радиолокационная станция RADA израильского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка Запорожской области и города Херсон.
