Позиция Ирана доказала, что диктат сегодня уже невозможен, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.04.2026
20:34 15.04.2026
Позиция Ирана доказала, что диктат сегодня уже невозможен, заявил Нарышкин

© РИА Новости / Алексей Никольский | Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
КАЛИНИНГРАД, 15 апр - РИА Новости. Твердая позиция и воля Ирана доказали, что диктат по отношению к другим странам сегодня уже невозможен, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Твердая позиция Ирана, воля Ирана доказали, что мир - другой, мир на самом деле изменился, он все больше и больше становится многополярным, такой диктат по отношению к Ирану и другим государствам сегодня просто невозможен", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Нарышкин назвал причину агрессии США против Ирана
