Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 15.04.2026
"Тотальный диктант" пройдет 18 апреля

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Ежегодная образовательная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Традиционный 17-часовой онлайн-марафон акции по проверке грамотности "Тотальный диктант" пройдет 18 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе акции.
«
"Онлайн-марафон Тотального диктанта пройдет 18 апреля. В прямом эфире будут прочитаны все четыре части текста Тотального диктанта и проведены их экспресс-разборы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в трансляции примет участие актриса, телеведущая и блогер Юлия Меньшова, писатель и автор текста диктанта 2015 года Евгений Водолазкин, писатель Михаил Визель и другие звездные гости.
"Тотальный диктант" — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.
Юлия МеньшоваЕвгений ВодолазкинРоссияОбществоТотальный диктант
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала