МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Традиционный 17-часовой онлайн-марафон акции по проверке грамотности "Тотальный диктант" пройдет 18 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе акции.
"Онлайн-марафон Тотального диктанта пройдет 18 апреля. В прямом эфире будут прочитаны все четыре части текста Тотального диктанта и проведены их экспресс-разборы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в трансляции примет участие актриса, телеведущая и блогер Юлия Меньшова, писатель и автор текста диктанта 2015 года Евгений Водолазкин, писатель Михаил Визель и другие звездные гости.
"Тотальный диктант" — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.